Гарсия — о тактике Сенегала: это большая ошибка

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия раскритиковал решение сборной Сенегала уйти в оборону при счёте 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Бельгийцы одержали победу со счётом 2:1, вырвав её благодаря голу после того, как соперник попытался сохранить преимущество.
«Мы знаем такие команды: они теряют тактическую структуру ближе к концу матча. Мы знали, что при 2:0 они сделают всё, чтобы защитить свои ворота, и это, на мой взгляд, большая ошибка. Напомните мне, если мы когда‑нибудь будем вести 2:0, чтобы мы не делали этого. Потому что как только ты пропускаешь такой гол, который сделал счёт 2:1, вся игра меняется», — цитирует Гарсию L'Équipe.
Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится со сборной США. Сенегал завершил выступление на турнире.
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