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Гарсия — о тактике Сенегала: это большая ошибка

Гарсия — о тактике Сенегала: это большая ошибка
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия раскритиковал решение сборной Сенегала уйти в оборону при счёте 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Бельгийцы одержали победу со счётом 2:1, вырвав её благодаря голу после того, как соперник попытался сохранить преимущество.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Мы знаем такие команды: они теряют тактическую структуру ближе к концу матча. Мы знали, что при 2:0 они сделают всё, чтобы защитить свои ворота, и это, на мой взгляд, большая ошибка. Напомните мне, если мы когда‑нибудь будем вести 2:0, чтобы мы не делали этого. Потому что как только ты пропускаешь такой гол, который сделал счёт 2:1, вся игра меняется», — цитирует Гарсию L'Équipe.

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится со сборной США. Сенегал завершил выступление на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
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