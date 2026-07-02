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Видео: Месси смеётся во время досмотра с металлодетекторами в аэропорту

Видео: Месси смеётся во время досмотра с металлодетекторами в аэропорту
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвергся досмотру с металлодетекторами в аэропорту в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Кабо-Верде (4 июля). Во время досмотра 39-летний футболист смеялся и улыбался. В соцсетях сообщают, что Месси перестал улыбаться, когда начали осматривать чемодан с его вещами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Месси смеётся во время досмотра в аэропорту:

Сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Дрю Фишер из Канады. Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. Месси стал лучшим бомбардиром соревнования после группового этапа — шесть голов.

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