Видео: Месси смеётся во время досмотра с металлодетекторами в аэропорту

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвергся досмотру с металлодетекторами в аэропорту в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Кабо-Верде (4 июля). Во время досмотра 39-летний футболист смеялся и улыбался. В соцсетях сообщают, что Месси перестал улыбаться, когда начали осматривать чемодан с его вещами.

Месси смеётся во время досмотра в аэропорту:

Сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Дрю Фишер из Канады. Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. Месси стал лучшим бомбардиром соревнования после группового этапа — шесть голов.