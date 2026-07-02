«Эту тенденцию задаёт ФИФА». Павел Каманцев — о новых требованиях к судьям на ЧМ-2026

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитров на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Как вам судейство на чемпионате мира? Звучат мнения, что мало жёлтых карточек и некоторые фолы пропускаются.

— Получается, как в чемпионате России?

— Кажется, что на чемпионате мира жёстче и упускают некоторые моменты.

— Это общая тенденция. Общий посыл, что так должно быть. Хорошо, что люди, посмотрев чемпионат мира, начинают понимать: это не в России такая тенденция не показывать жёлтые карточки — она международная. Судья не должен раздавать карточки, как бухгалтер — увидел и вынес. Предупреждение — это инструмент, чтобы удержать игру в рамках. Если можешь не прибегать к предупреждению, ты его не выносишь, чтобы в дальнейшем не было удалений и их обсуждений.

Судьям даются указания, что жёлтая карточка должна быть железная. Чтобы не возникало ситуации со второй жёлтой — уже 100-процентной, которая приведёт к удалению и может влиять на результат. Логика здесь понятна. Мне кажется, если мы говорим об ошибочно вынесенной или ошибочно не вынесенной жёлтой карточке, всё-таки лучше второй вариант.

Хотелось бы, чтобы все решения принимались правильно, но в пограничных ситуациях мы должны прибиваться к какому-то берегу. Естественно, судьям говорят, что их влияние на игру и конечный результат должно быть минимальным. Поэтому жёлтая карточка выносится тогда, когда это абсолютно очевидно и необходимо для контроля игры.

Эту тенденцию задаёт ФИФА. Причём подготовку судей к чемпионату мира осуществляют в том числе и специалисты, занятые в подготовке российских судей: Мажич и Чакыр — инструкторы ФИФА и входят в команду Коллины, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).