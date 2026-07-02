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Игроки сборной Мексики повторили перформанс норвежцев на ЧМ-2026

Игроки сборной Мексики повторили перформанс норвежцев на ЧМ-2026
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Футболисты сборной Мексики повторили знаменитую норвежскую греблю после победы над Эквадором (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

На видео, опубликованном капитаном команды Гильермо Очоа в социальной сети, футболисты в тканевых масках изображают гребущих викингов, сидя на полу раздевалки. Действие сопровождается сымитированными звуками барабана.

Ранее футболисты сборной Норвегии подобным образом вместе с болельщиками отпраздновали выход в 1/8 финала ЧМ-2026.

Фото: Stacy Revere/Getty Images

В следующем раунде плей-офф Мексика встретится с Англией. Матч пройдёт 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео: страница Гильермо Очоа в соцсетях

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