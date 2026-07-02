Игроки сборной Мексики повторили перформанс норвежцев на ЧМ-2026

Футболисты сборной Мексики повторили знаменитую норвежскую греблю после победы над Эквадором (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

На видео, опубликованном капитаном команды Гильермо Очоа в социальной сети, футболисты в тканевых масках изображают гребущих викингов, сидя на полу раздевалки. Действие сопровождается сымитированными звуками барабана.

Ранее футболисты сборной Норвегии подобным образом вместе с болельщиками отпраздновали выход в 1/8 финала ЧМ-2026.

Фото: Stacy Revere/Getty Images

В следующем раунде плей-офф Мексика встретится с Англией. Матч пройдёт 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Видео: страница Гильермо Очоа в соцсетях