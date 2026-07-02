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В РФС рассказали об изучении российскими арбитрами английского языка

В РФС рассказали об изучении российскими арбитрами английского языка
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал об изучении российскими арбитрами английского языка.

— Бурно обсуждают английский язык бразильского арбитра в матче Мексика — ЮАР. У наших судей как обстоят дела с этим?
— У нас была проблема с одним из судей, когда мы его номинировали на присвоение категории ФИФА. К сожалению, он тогда не смог сдать экзамен по английскому языку с первого раза. Сейчас экзамен ещё ужесточается. Три-четыре года назад он был намного проще, а теперь требует более серьёзной подготовки. Поэтому внутри РФС уже давно реализуется система поддержки изучения английского для судей.

Мы оплачиваем определённые курсы и продвигаем судей. Это является одним из критериев оценки их работы. С новым поколением арбитров эта проблема стала менее актуальной, у них с английским языком всё неплохо. На уровне инспекторов она присутствует. Но все понимают, что иностранный язык не должен стать препятствием для развития карьеры, потому готовы над этим работать, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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