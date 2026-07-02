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Тен Хаг может заменить Кумана на посту тренера сборной Нидерландов — Скира

Тен Хаг может заменить Кумана на посту тренера сборной Нидерландов — Скира
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить сборную Нидерландов. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Также источник подчёркивает, что на указанную должность может быть назначен экс-тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

1 июля Футбольная ассоциации Нидерландов проинформировала об уходе Рональда Кумана по завершении срока контракта (31 июля).

Последним местом работы тен Хага в качестве тренера был «Байер», который он возглавлял с июля по сентябрь 2025 года. За этот период леверкузенская команда провела три официальных матча под его руководством.

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