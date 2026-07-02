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Кирьяков: сборная Бельгии — хромые и раненые волки, но всё равно что-то могут на ЧМ

Кирьяков: сборная Бельгии — хромые и раненые волки, но всё равно что-то могут на ЧМ
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Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о победе сборной Бельгии над Сенегалом (3:2) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Бельгийцы уступали в два мяча, но отыгрались, забив на 86-й, 89-й, и 120+5-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Было видно, что сборная Сенегала устала. Они взвинтили очень высокий темп, и бельгийцы очень блёкло выглядели на их уровне. Сенегал выигрывал силовую борьбу. Все прекрасно понимают, насколько атлетично выглядят представители африканских команд. Если посмотреть пробег этих игроков, он намного больше, чем пробег футболистов из европейских сборных. Считаю, что вылет Сенегала — тренерское поражение. В конце матча тренер выпустил одного молодого игрока при счёте 2:0, показывая, что они выиграли встречу.

На таком турнире очень многое стоит на кону. А здесь отнеслись к этому непрофессионально. Но видно, что главный тренер Сенегала неопытный. А Бельгия — хромые и раненые волки, но всё равно что-то могут. Всегда говорят, что звери очень опасны, когда они ранены. Бельгия воспользовалась этим. Лукаку и Тилеманс выправили безнадёжную ситуацию», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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