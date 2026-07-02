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Глава Ла Лиги: если кто и не может жаловаться на ошибки судей, то это «Реал»

Глава Ла Лиги: если кто и не может жаловаться на ошибки судей, то это «Реал»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение мадридского «Реала» направить в УЕФА отчёт о судейских ошибках, допущенных в пользу «Барселоны» в контексте дела Негрейры.

«Я его ещё не видел [отчёт], но мне очень хочется прочитать. Хочу посмотреть, с какого года они жалуются, жалуются ли они на ошибки, допущенные против всех клубов, включая сам «Реал» Мадрид. Если кто и не может жаловаться на судейские ошибки, так это «Реал» Мадрид», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

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