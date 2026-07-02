Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Бельгии, проигрывая в два мяча, сделала самый поздний камбэк в истории ЧМ

Сборная Бельгии, проигрывая в два мяча, сделала самый поздний камбэк в истории ЧМ
Комментарии

Сборная Бельгии победила в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Сенегала (3:2), уступая в два мяча до 85-й минуты. Таким образом, европейская команда сделала самый поздний камбэк в истории ЧМ, отыграв два гола. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

На 86-й минуте форвард Ромелу Лукаку отыграл один мяч для сборной Бельгии. На 89-й минуте Юри Тилеманс сравнял счёт. В конце встречи на 120+5-й минуте Тилеманс принёс победу бельгийской команде, реализовав пенальти.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии сразится с США.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Лучший камбэк ЧМ-2026! Бельгия забила дважды после 85-й и победный — с пенальти на 120+5-й
Лучший камбэк ЧМ-2026! Бельгия забила дважды после 85-й и победный — с пенальти на 120+5-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android