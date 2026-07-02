«Это будет позитивно». Председатель судейского комитета РФС — о поправках в правилах игры

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил поправки в правилах игры от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

— Что можете сказать о новых поправках от IFAB?

— В ближайшее время опубликуем изменения правил игры, которые будут реализовываться в России. В целом мы все тенденции воспринимаем и оцениваем положительно. Где-то считаем, что можно было бы сделать больше вещей. Но поскольку ФИФА следит за футболом по всему миру, они имеют больше компетенции и информации о том, как это должно происходить.

Мы однозначно поддерживаем все изменения, направленные на ускорение игры. Для судей это будет здорово. Потому что в конце игры, когда одна из команд хочет зафиксировать результат, именно на судью идёт весь негатив. Хотя до сегодняшнего дня арбитр был крайне ограничен в выборе средств для пресечения затяжек времени. Сейчас у судейского корпуса появятся соответствующие механизмы. Для игры это будет позитивно, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на ЧМ-2026 IFAB расширил возможности вмешательства VAR, а также ужесточил правила ввода мяча в игру и длительности замен.