Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсману предложили покинуть сборную Германии c неустойкой в € 7 млн — Bild

Нагельсману предложили покинуть сборную Германии c неустойкой в € 7 млн — Bild
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман провёл встречу с членами Федерации футбола Германии (DFB), продлившуюся три часа. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкому специалисту предложили уйти в отставку добровольно. DFB готова выплатить Нагельсману неустойку в размере € 7 млн. Подчёркивается, что его уход из бундестим состоится с высокой долей вероятности.

38-летний тренер возглавляет сборную Германии с 2023 года. Действующее трудовое соглашение Нагельсмана с DFB рассчитано до 2028 года. Немецкая национальная команда покинула чемпионат мира 2026 года на стадии 1/16 финала.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Нагельсмана уволят в ближайшее время. Сборную Германии возглавит Клопп — Sky Sport

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android