Главный тренер Алжира — о матче со Швейцарией: нам нужно показать 120% своего потенциала

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович высказался о предстоящем матче с национальной командой Швейцарии в рамках 1/16 финала ЧМ-2026. У специалиста швейцарское гражданство; он также возглавлял сборную Швейцарии с 2014 по 2021 год.

«Сегодня футбол – это открытое явление, между национальными командами нет никаких секретов. Я хорошо знаю Швейцарию, и игроки там знают меня, но всё это прекращается после стартового свистка. Я рад встретиться со многими людьми, с которыми работал раньше, однако эмоции останутся вне поля, поскольку я полностью сосредоточен на том, чтобы привести Алжир к победе.

Мы ожидаем очень сложный матч, и, если мы хотим пройти в следующий раунд, нам нужно показать свою лучшую игру, 120% от нашего потенциала. Речь идёт не о встрече Петковича против Швейцарии, а о матче сборной Алжира со сборной Швейцарии. Я знаю, что эта история привлекает внимание СМИ, но для меня важнее всего то, что игроки покажут на поле», – приводит слова Петковича Voice of Emirates.