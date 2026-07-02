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Главный тренер Алжира — о матче со Швейцарией: нам нужно показать 120% своего потенциала

Главный тренер Алжира — о матче со Швейцарией: нам нужно показать 120% своего потенциала
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Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович высказался о предстоящем матче с национальной командой Швейцарии в рамках 1/16 финала ЧМ-2026. У специалиста швейцарское гражданство; он также возглавлял сборную Швейцарии с 2014 по 2021 год.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня футбол – это открытое явление, между национальными командами нет никаких секретов. Я хорошо знаю Швейцарию, и игроки там знают меня, но всё это прекращается после стартового свистка. Я рад встретиться со многими людьми, с которыми работал раньше, однако эмоции останутся вне поля, поскольку я полностью сосредоточен на том, чтобы привести Алжир к победе.

Мы ожидаем очень сложный матч, и, если мы хотим пройти в следующий раунд, нам нужно показать свою лучшую игру, 120% от нашего потенциала. Речь идёт не о встрече Петковича против Швейцарии, а о матче сборной Алжира со сборной Швейцарии. Я знаю, что эта история привлекает внимание СМИ, но для меня важнее всего то, что игроки покажут на поле», – приводит слова Петковича Voice of Emirates.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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