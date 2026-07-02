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Каманцев: «Спартаку» неинтересно слушать претензии «Зенита» — и наоборот

Каманцев: «Спартаку» неинтересно слушать претензии «Зенита» — и наоборот
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос, будут ли организованы встречи с представителями российских клубов для разъяснения новых трактовок в правилах.

— Планируются ли встречи с клубами, чтобы объяснить новые трактовки?
— Мы постоянно ищем разного рода форматы. Тут вопрос не желания или нежелания встречаться, а именно какой-то интересной повестки, которая будет полезна всем клубам. В индивидуальном порядке мы общаемся абсолютно всегда и постоянно по любым вопросам.

Основная проблема: единая повестка, которая была бы интересна всем клубам. Очевидно, что условному «Спартаку» неинтересно слушать про претензии и проблемы «Зенита». И наоборот. У них у каждого своя повестка. Мы пробовали проводить такие мероприятия. И пришли к выводу, что это не совсем полезно и интересно всем. Будем искать новые форматы. 2 июля будем участвовать в мероприятии ФНЛ. Это больше про бизнес, мотивацию, оплату судейства, внедрение VAR, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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