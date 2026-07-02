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«Спартак» близок к покупке защитника «Алавеса» — El Correo

«Спартак» близок к покупке защитника «Алавеса» — El Correo
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«Спартак» и «Алавес» ускорили сделку по переходу левого защитника Виктора Парады. Однако на текущий момент она не завершена полностью. Об этом сообщает El Correo.

По информации источника, испанский футболист открыт для перехода в российский клуб. «Алавес» также оптимистично смотрит на трансфер 24-летнего защитника в «Спартак».

В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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