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«Пари НН» объявил о подписании экс-форварда «Локомотива»

«Пари НН» объявил о подписании экс-форварда «Локомотива»
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели перешёл в «Пари НН». О переходе 27-летнего футболиста официально объявила пресс-служба нижегородцев. С игроком был подписан двухлетний контракт.

«Влад, желаем успехов в нашей команде, много забитых мячей и побед вместе с «Пари НН», — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале команды.

Фото: ФК «Пари НН»

Помимо «Локомотива», Сарвели выступал за «Крылья Советов» и «Сочи». В минувшем сезоне на его счету гол и результативная передача в 12 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. Летом Сарвели покинул железнодорожников свободным агентом.

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