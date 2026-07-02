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В РФС объяснили, почему по ходу сезона РПЛ не публиковался судейский рейтинг

В РФС объяснили, почему по ходу сезона РПЛ не публиковался судейский рейтинг
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему судейский рейтинг не публиковался по ходу сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Но почему он не публиковался во время сезона?
— Это именно вопрос подачи и объяснения. Каждый рейтинг рассчитывается отдельно: соревнования с VAR — по одному принципу, без VAR — по другому. Поэтому важно подготовить качественное описание, чтобы все поняли, почему рейтинг такой.

Ценности в простой публикации, наверное, нет, если не объяснить, как мы его строили. Рейтинги ассистента РПЛ и ассистента Первой лиги отличаются. В первом случае есть VAR и правило «жду-жду». Во втором — нет. Нам кажется, что эти детали надо донести, потому что мы над этим рейтингом работали три-четыре года до его внедрения. Хотим донести не только фамилии и номера, но и принципы составления.

Раньше рейтинг строился только на основании оценок инспекторов. Судьи, которые обслуживали важные, но не самые принципиальные матчи, могли оказаться в рейтинге выше арбитра, который судил три-четыре дерби. Думаю, что и у вас возникает ощущение несправедливости такого рейтинга. Поэтому мы пошли на его усложнение, ввели категории матчей, которые в итоге получились самыми сложными. И важные встречи, которые могут быть несложными.

— Например?
— Теоретически дерби «Спартак» — ЦСКА может оказаться несложным, каким бы важным оно ни было. И арбитр, который обслуживает этот матч, в моём понимании и в понимании моих коллег, должен иметь определённый бонус.

Самая большая сложность заключается в том, как эти бонусы оценить и добавить к оценкам экспертов, сложности и важности матча, фитнес-подготовки и другими параметрам, которые мы выделяем. Справедливость возникает тогда, когда вы правильно подобрали вес каждого параметра, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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