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Бекхэм выразил восхищение игрой Кейна после дубля в ворота ДР Конго

Бекхэм выразил восхищение игрой Кейна после дубля в ворота ДР Конго
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился эмоциями после дубля нападающего и капитана «трёх львов» Гарри Кейна в ворота ДР Конго (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Мы нуждались в нашем капитане сегодня. Абсолютный бриллиант, настоящий лидер. Потрясающий перформанс от нашего капитана», — написал Бекхэм в своём аккаунте в социальной сети.

Кейн поразил ворота ДР Конго на 75-й и 86-й минутах матча. На текущий момент 32-летний нападающий отметился пятью голами в четырёх встречах.

На стадии 1/8 финала сборная Англии встретится с Мексикой. Игра состоится в понедельник, 6 июля.

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