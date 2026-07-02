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Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2026 года, которые уже состоялись

Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2026 года, которые уже состоялись
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Новичок «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон стал самым дорогим приобретением летнего трансферного окна на текущий момент. По данным СМИ, сумма сделки составила € 135 млн. Второе место в рейтинге занимает перебравшийся в «Тоттенхэм» за € 99 млн португалец Матеуш Фернандеш.

Всего в топ-10 самых дорогих сделок лета присутствуют семь новичков клубов английской Премьер-лиги, два новобранца клубов испанской Ла Лиги и один игрок, перешедший в итальянскую Серию А.

Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2026 года на 2 июля (Transfermarkt):

1. Эллиот Андерсон, «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — € 135 млн.
2. Матеуш Фернандеш, «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — € 99 млн.
3. Энтони Гордон, «Ньюкасл» — «Барселона» — € 80 млн.
4. Гонсалу Рамуш, «ПСЖ» — «Милан» — € 74 млн.
5. Жереми Жаке, «Ренн» — «Ливерпуль» — € 63,6 млн.
6. Ян Паул ван Хекке, «Брайтон» — «Тоттенхэм» — € 60 млн.
7. Марко Палестра, «Аталанта» — «Челси» — € 57 млн.
8. Марк Кукурелья, «Челси» — «Реал» — € 55 млн.
9. Пьеро Инкапье, «Байер» — «Арсенал» — € 52 млн.
10. Жеовани Кенда, «Спортинг» — «Челси» — € 50,7 млн.

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