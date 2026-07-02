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Бельгия стилизовала состав на матч ЧМ-2026 под музыкальные группы 1980-х и 1990-х

Бельгия стилизовала состав на матч ЧМ-2026 под музыкальные группы 1980-х и 1990-х
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Пресс-служба сборной Бельгии, объявляя состав на матч с Сенегалом (3:2 ОТ), стилизовала его под обложки музыкальных групп и стилей 1970-х, 1980-х и 1990-х годов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Фото: Пресс-служба сборной Бельгии по футболу

Фамилии футболистов написаны на аудиокассетах в различных стилях, отсылающих к группам преимущественно 1970-1990 годов. К примеру, Metallica, Kiss, Judas Priest, Earth, Wind & Fire и прочих групп, выпускавших музыку в стилях хэви-метал, хард-рок, панк-рок, нью-вейв, рок-н-ролл, а также отражающих диско, поп и фанко-музыку 80-х.

Сборная Бельгии проигрывала Сенегалу 0:2 к 86-й минуте. Бельгийцы сравняли счёт в основное время, а в овертайме реализовали пенальти на 120+5-й минуте.

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