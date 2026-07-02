Кайл Уокер: не понимаю, как люди смотрят матчи сборной Англии

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер высказался после матча сборной Англии с ДР Конго в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1). Англичане пропустили на седьмой минуте встречи, однако смогли выйти в следующую стадию турнира благодаря дублю нападающего и капитана своей команды Гарри Кейна на 75-й и 86-й минутах.

«Я не понимаю, как люди вообще смотрят встречи сборной Англии. Я как болельщик очень давно не видел подобного матча на вылет.

Обычно я на поле, и, поверьте, так намного проще. У вас нет времени думать о своих эмоциях, потому что вы просто находитесь в гуще событий. Но когда ты сидишь со своими детьми и они тоже хотят, чтобы Англия победила, ты ничего не можешь контролировать, ты бессилен. Твои эмоции зависят от других людей.

Впервые с финала 1966 года мы пропустили первый гол и в итоге одержали победу на чемпионате мира, что просто невероятно. Возможно, это была не лучшая игра, но главное – это выход в следующий этап. Игроки, безусловно, почувствуют облегчение, одержав победу, отыгравшись со счёта 1:0», – приводит слова Уокера The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В 1/8 турнира Англия сыграет со сборной Мексики.