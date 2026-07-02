Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайл Уокер: не понимаю, как люди смотрят матчи сборной Англии

Кайл Уокер: не понимаю, как люди смотрят матчи сборной Англии
Комментарии

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер высказался после матча сборной Англии с ДР Конго в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1). Англичане пропустили на седьмой минуте встречи, однако смогли выйти в следующую стадию турнира благодаря дублю нападающего и капитана своей команды Гарри Кейна на 75-й и 86-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Я не понимаю, как люди вообще смотрят встречи сборной Англии. Я как болельщик очень давно не видел подобного матча на вылет.

Обычно я на поле, и, поверьте, так намного проще. У вас нет времени думать о своих эмоциях, потому что вы просто находитесь в гуще событий. Но когда ты сидишь со своими детьми и они тоже хотят, чтобы Англия победила, ты ничего не можешь контролировать, ты бессилен. Твои эмоции зависят от других людей.

Впервые с финала 1966 года мы пропустили первый гол и в итоге одержали победу на чемпионате мира, что просто невероятно. Возможно, это была не лучшая игра, но главное – это выход в следующий этап. Игроки, безусловно, почувствуют облегчение, одержав победу, отыгравшись со счёта 1:0», – приводит слова Уокера The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В 1/8 турнира Англия сыграет со сборной Мексики.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бекхэм выразил восхищение игрой Кейна после дубля в ворота ДР Конго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android