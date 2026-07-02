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Шерки страдает из-за отсутствия игрового времени и бессонницы на ЧМ-2026 — L’Equipe

Шерки страдает из-за отсутствия игрового времени и бессонницы на ЧМ-2026 — L’Equipe
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Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Сити» Райан Шерки тяжело переживает ситуацию с недостатком игрового времени на чемпионате мира — 2026. На этом фоне у 22-летнего хавбека начались проблемы со сном. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, Шерки осознаёт высокий уровень конкуренции в стане «трёхцветных».

При этом в окружении игрока отрицают наличие у него конфликта с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. После матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией (3:0) Шерки проигнорировал главного тренера национальной команды. Окружение полузащитника отмечает, что его реакция отражала разочарование в себе.

На текущий момент Шерки провёл на поле 55 минут в четырёх играх ЧМ-2026.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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