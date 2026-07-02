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В РФС высказались о возможном внедрении правила офсайда Венгера

В РФС высказались о возможном внедрении правила офсайда Венгера
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос, могут ли в России изменить правила офсайда в соответствии с рекомендациями экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

— Правило офсайда Арсена Венгера сейчас экспериментально используется в Канаде. Какова вероятность его внедрения в России?
— Сначала мы постоим в стороне и понаблюдаем за коллегами. Нужно оценить все последствия, которые могут быть связаны с тактикой команд, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, офсайд Венгера предполагает, что футболист считается в положении вне игры, только если он всем телом опередил последнего защитника.

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