Кирьяков: Клопп — неплохая кандидатура для сборной Германии с имиджевой точки зрения

Экс-форвард «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков оценил перспективы назначения немецкого специалиста Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии. Команда вылетела с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 4:3 пен.).

«Когда ты проваливаешь чемпионат мира, встаёт вопрос смены тренера. Германия не исключение. На Нагельсмана возлагали большие надежды как на представителя новой волны тренеров. Однако, к сожалению, не получилось. Вы видели реакцию Нагельсмана. Он так себя никогда не вёл на клубном уровне и понимал, какие надежды на него возлагают. Провал сборной Германии может сказаться на его дальнейшей карьере. Но получилось как получилось.

Немецкий футбольный союз сейчас будет разбираться с этим вопросом. Думаю, на 90% будет принято решение о смене тренера. Клопп — один из уважаемых специалистов Германии, который долго находится без работы. Наверняка он в кулуарах высказал желание поработать с национальной командой. Это неплохая кандидатура с имиджевой точки зрения. Сейчас решение за Немецким футбольным союзом», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.