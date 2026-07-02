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Кирьяков: Клопп — неплохая кандидатура для сборной Германии с имиджевой точки зрения

Кирьяков: Клопп — неплохая кандидатура для сборной Германии с имиджевой точки зрения
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Экс-форвард «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков оценил перспективы назначения немецкого специалиста Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии. Команда вылетела с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 4:3 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Когда ты проваливаешь чемпионат мира, встаёт вопрос смены тренера. Германия не исключение. На Нагельсмана возлагали большие надежды как на представителя новой волны тренеров. Однако, к сожалению, не получилось. Вы видели реакцию Нагельсмана. Он так себя никогда не вёл на клубном уровне и понимал, какие надежды на него возлагают. Провал сборной Германии может сказаться на его дальнейшей карьере. Но получилось как получилось.

Немецкий футбольный союз сейчас будет разбираться с этим вопросом. Думаю, на 90% будет принято решение о смене тренера. Клопп — один из уважаемых специалистов Германии, который долго находится без работы. Наверняка он в кулуарах высказал желание поработать с национальной командой. Это неплохая кандидатура с имиджевой точки зрения. Сейчас решение за Немецким футбольным союзом», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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