«Спартак» Москва победил «Спартак» Кострома в первом контрольном матче на летних сборах

Московский «Спартак» обыграл костромской «Спартак» со счётом 1:0 в первом контрольном матче в летнее межсезонье. Игра прошла на базе красно-белых в Тушине в закрытом формате. Московская команда забила единственный мяч на 54-й минуте с углового.

4 июля подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут товарищескую встречу с «Крыльями Советов». Игра также пройдёт на базе красно-белых в Тушине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место.

Как появился «Спартак»: