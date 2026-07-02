«Спартак» Москва победил «Спартак» Кострома в первом контрольном матче на летних сборах
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Московский «Спартак» обыграл костромской «Спартак» со счётом 1:0 в первом контрольном матче в летнее межсезонье. Игра прошла на базе красно-белых в Тушине в закрытом формате. Московская команда забила единственный мяч на 54-й минуте с углового.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
02 июля 2026, четверг. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Спартак Кс
Кострома, Россия
1:0
4 июля подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут товарищескую встречу с «Крыльями Советов». Игра также пройдёт на базе красно-белых в Тушине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.
По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место.
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