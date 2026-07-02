Германия выбыла из топ-10 рейтинга ФИФА после вылета с чемпионата мира — 2026

Германия выбыла из списка 10 лучших сборных по версии ФИФА после вылета с чемпионата мира по футболу – 2026. Немецкая национальная команда завершила своё выступление на турнире, уступив команде Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала.

После сенсационного поражения сборная Германии опустилась на две строчки в рейтинге и занимает 12-е место.

Парагвай в 1/8 финала встретится с национальной командой Франции.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).