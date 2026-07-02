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«Я много раз проходил через подобное с «Реалом»». Куртуа — о матче с Сенегалом

«Я много раз проходил через подобное с «Реалом»». Куртуа — о матче с Сенегалом
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Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил матч национальной команды с Сенегалом в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:2) со встречами своего клуба.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Бельгийцы проигрывали со счётом 0:2, но смогли перевести встречу в дополнительное время благодаря голам Ромелу Лукаку (86-я минута) и Юри Тилеманса (89-я минута). На 120+5-й минуте Тилеманс реализовал пенальти и принёс своей команде победу.

«Мы верили до самого конца, забили гол, и – как сказал нам тренер во время перерыва на питьё воды – всё изменилось, и в итоге мы победили. Я много раз проходил через подобное с «Реалом»», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В 1/8 финала турнира Бельгия сыграет с национальной командой США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
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