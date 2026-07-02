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ЦСКА сделал предложение экс-защитнику клубов Ла Лиги — Radar da Bola

ЦСКА сделал предложение экс-защитнику клубов Ла Лиги — Radar da Bola
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Московский ЦСКА обратился с предложением к бывшему защитнику «Гранады» и «Хетафе» Домингушу Дуарте, который с 1 июля находится без клуба. Об этом сообщает аккаунт Radar da Bola на странице в социальной сети X.

По информации источника, 31-летний футболист также получил предложения от «Сан-Паулу» и «Олимпиакоса». Ожидается, что португальский защитник примет решение о будущем в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Дуарте играл за «Хетафе». Он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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