«Акрон» разгромил «Родину» со счётом 5:0 в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались московская «Родина» и тольяттинский «Акрон». Игра состоялась в Москве. Встреча состояла из четырёх таймов по 30 минут. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали красно-чёрные.

Счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хетаг Хосонов на 20-й минуте. На 45-й минуте нападающий Слободан Тедич увеличил преимущество «Акрона». На 59-й минуте форвард Никита Базилевский сделал счёт разгромным. На 80-й минуте защитник Егор Ведерников забил четвёртый гол тольяттинцев. Нападающий Руслан Меткалов установил окончательный счёт на 118-й минуте — 5:0 в пользу «Акрона».