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Родина — Акрон, результат матча 2 июля 2026, счет 0:5, товарищеская игра 2026

«Акрон» разгромил «Родину» со счётом 5:0 в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались московская «Родина» и тольяттинский «Акрон». Игра состоялась в Москве. Встреча состояла из четырёх таймов по 30 минут. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали красно-чёрные.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
02 июля 2026, четверг. 17:00 МСК
Родина
Москва, Россия
Окончен
0 : 5
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Хосонов – 20'     0:2 Тедич – 45'     0:3 Базилевский – 59'     0:4 Ведерников – 80'     0:5 Меткалов – 118'    

Счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хетаг Хосонов на 20-й минуте. На 45-й минуте нападающий Слободан Тедич увеличил преимущество «Акрона». На 59-й минуте форвард Никита Базилевский сделал счёт разгромным. На 80-й минуте защитник Егор Ведерников забил четвёртый гол тольяттинцев. Нападающий Руслан Меткалов установил окончательный счёт на 118-й минуте — 5:0 в пользу «Акрона».

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