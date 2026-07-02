«Акрон» разгромил «Родину» со счётом 5:0 в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались московская «Родина» и тольяттинский «Акрон». Игра состоялась в Москве. Встреча состояла из четырёх таймов по 30 минут. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали красно-чёрные.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
02 июля 2026, четверг. 17:00 МСК
Родина
Москва, Россия
Окончен
0 : 5
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Хосонов – 20' 0:2 Тедич – 45' 0:3 Базилевский – 59' 0:4 Ведерников – 80' 0:5 Меткалов – 118'
Счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хетаг Хосонов на 20-й минуте. На 45-й минуте нападающий Слободан Тедич увеличил преимущество «Акрона». На 59-й минуте форвард Никита Базилевский сделал счёт разгромным. На 80-й минуте защитник Егор Ведерников забил четвёртый гол тольяттинцев. Нападающий Руслан Меткалов установил окончательный счёт на 118-й минуте — 5:0 в пользу «Акрона».
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