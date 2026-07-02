Дмитрий Шнякин поделился прогнозом на матч Португалия — Хорватия на ЧМ-2026

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о предстоящем матче между сборными Португалии и Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Команды будут играть на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Попроси спрогнозировать исход игры Португалия — Хорватия месяц назад, я бы 15 секунд потратил. Но футбол Португалии, которую я относил к фаворитам, местами смущает. Чувствуется утомлённость звёзд «ПСЖ», Роналду полезен лишь при регулярном обслуживании, а главное — много вопросов по стилевому миксу.

Португалия неспособна играть в футбол «ПСЖ», у Фернандеша не такой статус, как в «МЮ», Роналду не так боятся, как в чемпионате Саудовской Аравии. А Хорватии, если сможет погасить темп и решить проблему левого фланга обороны, вполне по силам докатить до овертайма. Её легенды традиционно сражаются за сборную, плюс молодёжь — Батурина, Сучич — уже достаточно талантливы. Может, хорваты вообще в трёх центральных защитников выйдут играть. Да и поубиваться за Модрича в его, возможно, последнем матче за карьеру — чем не допмотивация?» — написал Шнякин в телеграм-канале.