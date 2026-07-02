«Милан» оценивает Леау в € 60-70 млн, его будущее обсудят после ЧМ-2026 — Sky

«Милан» оценивает потенциальный трансфер нападающего Рафаэла Леау в € 60-70 млн. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Валентину Мариани.

По информации источника, «россонери» обсудят будущее 27-летнего футболиста после завершения его участия на чемпионате мира 2026 года, где он выступает в составе сборной Португалии.

31 мая Леау заявил о готовности покинуть «Милан» и попробовать силы за пределами Италии.

В минувшем сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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