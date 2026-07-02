Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» может заменить Хулиана Альвареса экс-игроком «Манчестер Юнайтед» — Sport.es

«Атлетико» может заменить Хулиана Альвареса экс-игроком «Манчестер Юнайтед» — Sport.es
Комментарии

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения англичанина Мэйсона Гринвуда в качестве замены форварду Хулиану Альваресу, который ранее заявил о желании сменить команду на фоне интереса со стороны «Барселоны». Об этом сообщает издание Sport.es.

По данным источника, экс-футболист «Манчестер Юнайтед», выступающий в чемпионате Франции за «Марсель», привлёк внимание «матрасников», а главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает его хорошим вариантом на роль завершителя атак.

Гринвуд уже выступал в испанской Ла Лиге. После ухода из «Манчестер Юнайтед» он провёл сезон-2023/2024 в составе «Хетафе». В чемпионате Испании у англичанина восемь голов и шесть результативных передач за 33 игры.

Материалы по теме
«Бавария» объявила о переходе звезды ЧМ, «Тоттенхэм» идёт на рекорд. Трансферы и слухи дня
«Бавария» объявила о переходе звезды ЧМ, «Тоттенхэм» идёт на рекорд. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android