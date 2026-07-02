«Атлетико» может заменить Хулиана Альвареса экс-игроком «Манчестер Юнайтед» — Sport.es

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения англичанина Мэйсона Гринвуда в качестве замены форварду Хулиану Альваресу, который ранее заявил о желании сменить команду на фоне интереса со стороны «Барселоны». Об этом сообщает издание Sport.es.

По данным источника, экс-футболист «Манчестер Юнайтед», выступающий в чемпионате Франции за «Марсель», привлёк внимание «матрасников», а главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает его хорошим вариантом на роль завершителя атак.

Гринвуд уже выступал в испанской Ла Лиге. После ухода из «Манчестер Юнайтед» он провёл сезон-2023/2024 в составе «Хетафе». В чемпионате Испании у англичанина восемь голов и шесть результативных передач за 33 игры.