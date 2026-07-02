Заключённые и надзиратели парагвайской тюрьмы вместе отметили победу сборной над Германией

Заключённые и надзиратели парагвайской тюрьмы вместе отметили победу своей национальной команды над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Парагвая в 1/8 финала встретится с национальной командой Франции. Сборная Германии завершила участие в турнире, в третий раз подряд не сумев выйти в 1/8 финала мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).