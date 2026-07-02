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Заключённые и надзиратели парагвайской тюрьмы вместе отметили победу сборной над Германией

Заключённые и надзиратели парагвайской тюрьмы вместе отметили победу сборной над Германией
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Заключённые и надзиратели парагвайской тюрьмы вместе отметили победу своей национальной команды над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Сборная Парагвая в 1/8 финала встретится с национальной командой Франции. Сборная Германии завершила участие в турнире, в третий раз подряд не сумев выйти в 1/8 финала мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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