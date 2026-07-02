Глава «Реала» попросил Роналдо убедить Винисиуса продлить контракт — Defensa Central

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попросил бывшего форварда команды Роналдо убедить нападающего и соотечественника Винисиуса Жуниора продлить контракт со «сливочными», заканчивающийся летом 2027 года. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, Роналдо не участвует в переговорах напрямую, однако он призван убедить Винисиуса, что предложенный «Реалом» контракт отвечает его интересам. Перес хочет использовать высокое положение чемпиона мира 1994 и 2002 годов в сборной Бразилии.

Ранее СМИ сообщали, что Винисиус не может договориться с «Реалом» о размере зарплаты по новому контракту. Бразилец играет за «сливочных» с 2018 года. В 375 матчах он забил 128 голов и сделал 100 ассистов.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: