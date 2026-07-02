Лукас Бельтран, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Ривер Плейт»

Аргентинский «Ривер Плейт» объявил о трансфере нападающего Лукаса Бельтрана из итальянской «Фиорентины». Как сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте, игрок перешёл в команду на правах аренды до лета 2027-го с обязательством выкупа.

Ранее интерес к 25-летнему форварду проявлял московский ЦСКА. Минувшим летом генеральный директор армейцев Роман Бабаев подтвердил факт переговоров по Бельтрану, но заявил, что они были приостановлены.

Бельтран стал четвёртым приобретением «Ривер Плейт» в текущее трансферное окно. Ранее к клубу присоединились защитник Николас Отаменди из «Бенфики», полузащитник Мауро Арамбарри из «Хетафе» и экс-игрок «Краснодара» Джованни Гонсалес.