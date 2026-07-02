Испания — Австрия: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

Австрия: А. Шлагер, Дансо, Пош, Алаба, К. Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Шмид, Лаймер, Ваннер, Грегорич.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: