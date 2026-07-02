«Ривер Плейт» представил Джованни Гонсалеса из «Краснодара» в качестве новичка клуба

Аргентинский «Ривер Плейт» представил экс-защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса в качестве новичка клуба. «Быки» объявили об уходе уругвайца во вторник, 30 июня. Как сообщает официальный сайт аргентинской команды, с игроком был подписан контракт до конца 2027 года.

По данным СМИ, «Ривер Плейт» заплатил «Краснодару» за переход 31-летнего футболиста $ 500 тыс. Сам Гонсалес после объявления о трансфере заявил, что был вынужден уйти из-за семейной ситуации, а также поблагодарил бывших партнёров по команде.

Помимо Гонсалеса, «Ривер Плейт» подписал в текущее трансферное окно ещё троих футболистов: нападающего Лукаса Бельтрана из «Фиорентины», защитника Николаса Отаменди из «Бенфики» и полузащитника Мауро Арамбарри из «Хетафе».