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«Ривер Плейт» представил Джованни Гонсалеса из «Краснодара» в качестве новичка клуба

«Ривер Плейт» представил Джованни Гонсалеса из «Краснодара» в качестве новичка клуба
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Аргентинский «Ривер Плейт» представил экс-защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса в качестве новичка клуба. «Быки» объявили об уходе уругвайца во вторник, 30 июня. Как сообщает официальный сайт аргентинской команды, с игроком был подписан контракт до конца 2027 года.

По данным СМИ, «Ривер Плейт» заплатил «Краснодару» за переход 31-летнего футболиста $ 500 тыс. Сам Гонсалес после объявления о трансфере заявил, что был вынужден уйти из-за семейной ситуации, а также поблагодарил бывших партнёров по команде.

Помимо Гонсалеса, «Ривер Плейт» подписал в текущее трансферное окно ещё троих футболистов: нападающего Лукаса Бельтрана из «Фиорентины», защитника Николаса Отаменди из «Бенфики» и полузащитника Мауро Арамбарри из «Хетафе».

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