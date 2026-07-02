«Всё пошло не совсем по плану». Пулишич — о красной карточке Балогуна в 1/16 финала ЧМ

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич высказался после встречи 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0), упомянув удаление своего партнёра по команде Фоларина Балогуна. Футболист получил красную карточку за грубый фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче.

«Очевидно, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы одержать эту победу. Мне кажется, мы показали очень хорошую игру и не заслужили красную карточку. Но мы упорно боролись, смогли забить ещё один гол и хорошо оборонялись – всё это потребовало настоящих командных усилий, и мы этим гордимся. С красной карточкой всё пошло не совсем по плану, но это лишь показывает, насколько мы хорошая команда», – приводит слова Пулишича Fox Sports.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В 1/8 финала американцам предстоит сыграть со сборной Бельгии.