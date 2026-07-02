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«Всё пошло не совсем по плану». Пулишич — о красной карточке Балогуна в 1/16 финала ЧМ

«Всё пошло не совсем по плану». Пулишич — о красной карточке Балогуна в 1/16 финала ЧМ
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Нападающий сборной США Кристиан Пулишич высказался после встречи 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0), упомянув удаление своего партнёра по команде Фоларина Балогуна. Футболист получил красную карточку за грубый фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

«Очевидно, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы одержать эту победу. Мне кажется, мы показали очень хорошую игру и не заслужили красную карточку. Но мы упорно боролись, смогли забить ещё один гол и хорошо оборонялись – всё это потребовало настоящих командных усилий, и мы этим гордимся. С красной карточкой всё пошло не совсем по плану, но это лишь показывает, насколько мы хорошая команда», – приводит слова Пулишича Fox Sports.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В 1/8 финала американцам предстоит сыграть со сборной Бельгии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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