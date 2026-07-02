«Мы ещё не закончили». Троссард высказался после камбэка Бельгии с Сенегалом на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бельгии Леандро Троссард высказался после победы в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Сенегала (3:2). Европейская команда уступала в счёте до 85-й минуты, после чего совершила камбэк.

«Сдаться никогда не выход. Мы ещё не закончили», — написал Троссард в своём аккаунте в социальной сети X.

На 86-й минуте форвард Ромелу Лукаку отыграл один мяч для сборной Бельгии. На 89-й минуте Юри Тилеманс сравнял счёт. В конце встречи на 120+5-й минуте Тилеманс принёс победу бельгийской команде, реализовав пенальти.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии сразится с США.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).