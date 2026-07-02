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Энри Мукба перешёл из «Рубина» в «Нефтехимик» на правах аренды

Энри Мукба перешёл из «Рубина» в «Нефтехимик» на правах аренды
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20-летний нападающий казанского «Рубина» Энри Мукба продолжит карьеру в «Нефтехимике». Об аренде футболиста в клуб Лиги Pari официально сообщила пресс-служба казанцев. Соглашение между командами рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Удачи, Энри!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Нефтехимик»

Энри Мукба выступает за команды «Рубина» разных возрастов с января 2023 года. Всего на его счету два матча в Российской Премьер-Лиге — по одному в сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026. Ещё два раза Мукба выходил на поле в составе основной команды «Рубина» во встречах Фонбет Кубка России — 2025/2026.

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