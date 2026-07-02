«Лион» подписал Дюранвиля из «Боруссии» за € 5+3,5 млн и 20% от будущей перепродажи

Бельгийский вингер Жюльен Дюранвиль перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Лион». Как сообщает пресс-служба французского клуба, фиксированная часть сделки составила € 5 млн. Ещё до € 3,5 млн немцы могут получить в качестве бонусов. Также за дортмундцами остаётся право на сумму в размере 20% от прибыли с будущей продажи футболиста.

«Я очень рад присоединиться к «Лиону». Перед подписанием контракта у меня было много разговоров с руководством. Сразу же возникло очень позитивное впечатление, и я быстро представил себя в этом клубе. Хотел бы взять пример с другого бельгийца, Малика Фофана или Райана Шерки, которыми очень восхищаюсь.

Я способен играть на обоих флангах, но в первую очередь буду играть в соответствии с требованиями тренера и моих товарищей по команде», — приводит слова Дюранвиля официальный сайт «Лиона».