«Иди и поплачь». Игрок сборной Марокко отреагировал на вылет Сенегала с ЧМ-2026

Защитник сборной Марокко, участник Кубка Африки — 2025 Мохамед Шиби в своём аккаунте в социальной сети опубликовал видео со сборной Сенегала после её вылета с чемпионата мира — 2026. При этом 33-летний футболист, который не был включён в состав Марокко на ЧМ-2026, сопроводил публикацию комментарием: «Иди и поплачь». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на станицу Шиби в соцсети.

Сенегал уступил Бельгии (2:3) на стадии 1/16 финала соревнования.

Напомним, в финале Кубка Африки — 2025 (18 января) сборная Сенегала победила Марокко. Однако 17 марта Конфедерация африканского футбола объявила марокканскую национальную команду победителем КАН, лишив титула Сенегал.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: