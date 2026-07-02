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«Иди и поплачь». Игрок сборной Марокко отреагировал на вылет Сенегала с ЧМ-2026

«Иди и поплачь». Игрок сборной Марокко отреагировал на вылет Сенегала с ЧМ-2026
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Защитник сборной Марокко, участник Кубка Африки — 2025 Мохамед Шиби в своём аккаунте в социальной сети опубликовал видео со сборной Сенегала после её вылета с чемпионата мира — 2026. При этом 33-летний футболист, который не был включён в состав Марокко на ЧМ-2026, сопроводил публикацию комментарием: «Иди и поплачь». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на станицу Шиби в соцсети.

Сенегал уступил Бельгии (2:3) на стадии 1/16 финала соревнования.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Напомним, в финале Кубка Африки — 2025 (18 января) сборная Сенегала победила Марокко. Однако 17 марта Конфедерация африканского футбола объявила марокканскую национальную команду победителем КАН, лишив титула Сенегал.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026
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