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«Ноттингем Форест» объявил об уходе Витора Перейры с поста главного тренера клуба

«Ноттингем Форест» объявил об уходе Витора Перейры с поста главного тренера клуба
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Витор Перейра покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест». Клуб объявил об этом на своём официальном сайте.

Перейра возглавлял английский клуб с февраля 2026 года. Под его руководством «Ноттингем» закончил сезон-2025/2026 на 16-й строчке английской Премьер-лиги и дошёл до полуфинала Лиги Европы. Тренерский штаб специалиста также покинул клуб.

«Мы хотели бы выразить Витору и его команде нашу искреннюю благодарность за их усердную работу и преданность делу на протяжении всего времени, проведённого в клубе.

Они с огромной самоотдачей представляли «Форест», помогая клубу закрепиться в Премьер-лиге, выведя команду в полуфинал Лиги Европы УЕФА и заложив фундамент, на котором мы будем продолжать работать.

Все в «Ноттингем Форест» благодарны им за значительные усилия и за отношения, которые они наладили с нашими игроками, персоналом и болельщиками. Мы благодарим их всех и желаем им всяческих успехов на следующем этапе их карьеры», – опубликовал клуб на своём официальном сайте.

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