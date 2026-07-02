Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА не будет использовать правило об удалении за прикрытый рот у игроков — The Athletic

УЕФА не будет использовать правило об удалении за прикрытый рот у игроков — The Athletic
Комментарии

Футболисты, прикрывающие рот во время обращения к соперникам в конфликтных ситуациях, не будут получать красные карточки в соревнованиях, проводимых под эгидой УЕФА. В этой организации не станут следовать примеру ФИФА. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, УЕФА сообщил ассоциациям-членам, что не будет присоединяться к правилу ФИФА, но вместо этого посоветует должностным лицам проявлять бо́льшую осмотрительность. В организации подчеркнули, что следует показать жёлтую карточку игроку, если он «пытается скрыть общение с соперником, что расценивается как неспортивное поведение».

На чемпионате мира 2026 года за прикрытый рот во время общения с соперником были удалены Мигель Альмирон из Парагвая и Пьеро Инкапье из Эквадора.

Материалы по теме
Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android