УЕФА не будет использовать правило об удалении за прикрытый рот у игроков — The Athletic

Футболисты, прикрывающие рот во время обращения к соперникам в конфликтных ситуациях, не будут получать красные карточки в соревнованиях, проводимых под эгидой УЕФА. В этой организации не станут следовать примеру ФИФА. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, УЕФА сообщил ассоциациям-членам, что не будет присоединяться к правилу ФИФА, но вместо этого посоветует должностным лицам проявлять бо́льшую осмотрительность. В организации подчеркнули, что следует показать жёлтую карточку игроку, если он «пытается скрыть общение с соперником, что расценивается как неспортивное поведение».

На чемпионате мира 2026 года за прикрытый рот во время общения с соперником были удалены Мигель Альмирон из Парагвая и Пьеро Инкапье из Эквадора.

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