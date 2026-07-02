Тренер Хорватии Златко Далич высказался перед матчем с Португалией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Португалией. Встреча пройдёт завтра, 3 июля, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, Канада. Начало игры — в 2:00 мск.

«Думаю, мы вернулись к тому, с чего начали восемь лет назад. Но это снова лишь небольшой шаг к достижению первой цели — выходу в плей-офф. Эта сборная заслуживает лучшего [а не критики], потому что за Хорватию болело так много фанатов. Их нужно любить, даже когда они проигрывают или побеждают, за всё, что они сделали для народа и страны. Это нужно ценить, а не игнорировать в момент поражений», — приводит слова Далича официальный сайт ФИФА.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).