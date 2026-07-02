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Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»

Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»
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Новый центральный защитник «Локомотива» Георгий Джикия будет выступать в составе железнодорожников под 14-м номером.

«Георгий Джикия всю карьеру провёл под 14-м номером, а коллега по амплуа и легенда «Локо» Ведран Чорлука — его хороший друг», — написано в сообщении «Локомотива» в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

24 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним защитником, который находился в статусе свободного агента, до июня 2027 года. До перехода в «Локомотив» Джикия играл за турецкий «Антальяспор». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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