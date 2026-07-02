Тренер сборной Португалии Мартинес поделился ожиданиями от матча с Хорватией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Хорватии. Игра пройдёт завтра, 3 июля, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, Канада. Начало встречи — в 2:00 мск.

«Мы только что закончили первый чемпионат мира, а теперь начинаем второй. Только после его окончания мы сможем дать окончательную оценку. Важно то, как мы действовали в сложных ситуациях [в матче с Колумбией (0:0)]: оборонялись в штрафной, демонстрировали высокую интенсивность и стойкость в защите и не пропустили ни одного мяча.

Мы хорошо знаем сборную Хорватии, это будет совсем другая игра, и мы к ней хорошо подготовились. Что я могу пообещать португальскому народу, так это настрой, усилия и все те ценности, которые присущи португальцам и которые они пронесли через все испытания, готовые завтра начать новый путь», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).