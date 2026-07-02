Срджан Бабич сыграл за «Спартак» впервые за 257 дней

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич вернулся на поле спустя 257 дней. Серб принял участие в товарищеском матче, в котором красно-белые одолели «Спартак» из Костромы (1:0). В первом тайме Бабич появился на поле с капитанской повязкой.

«С возвращением, гладиатор!» — говорится в обращении к Бабичу пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

Срджан Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона футболист пропустил из-за травмы крестообразной связки колена. Всего в сезоне-2025/2026 Бабич появился на поле в 13 встречах и не отметился результативными действиями.