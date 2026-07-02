«Мы абсолютно уверены, что победим». Жоау Феликс — перед матчем с Хорватией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Хорватией. Встреча пройдёт завтра, 3 июля, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, Канада. Начало игры — в 2:00 мск.

«Ребята спокойны. Ничья в двух матчах не означает, что мы потеряли уверенность в себе или что люди должны начать в нас сомневаться. Людям просто нужно сохранять спокойствие, как и нам самим. Команда спокойна и готова к матчу с Хорватией. Мы абсолютно уверены, что победим, и сделаем всё, чтобы пройти в следующий раунд. Мы привыкли смотреть, как они играют, встречались с ними бесчисленное количество раз, поэтому хорошо знаем их сильные и слабые стороны. Теперь нам нужно проанализировать их и извлечь из этого максимальную пользу», — приводит слова Феликса официальный сайт ФИФА.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).