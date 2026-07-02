Игорь Осинькин назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, а также назвал главных фаворитов турнира.

— Вы можете предположить, что сборная Испании вылетит в 1/16 финала?

— Наверное, это можно предположить, но всё‑таки испанцы для меня по‑прежнему остаются одними из фаворитов. Анализируя то, как иногда проходят такие длительные турниры, понимаю, что не всегда важно, как ты начинаешь.

Если ты всё‑таки не вылетел, то такие команды, как Испания, Франция, Бразилия и Аргентина, должны проявить свой класс и набрать форму по ходу этого очень длинного турнира, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».