Ямаль и Кубарси — первая пара тинейджеров в старте сборной в плей-офф ЧМ со времён Пеле

Футболисты сборной Испании Ламин Ямаль и Пау Кубарси являются первой парой тинейджеров в стартовом составе одной команды в плей-офф чемпионата мира со времён Пеле и Жозе Альтафини в 1958 году за Бразилию в четвертьфинале мирового первенства с Уэльсом. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

18-летний Ямаль и 19-летний Кубарси вышли в основном составе «Фурия Роха» на матч с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт 0:0.

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Чем уникален Ламин Ямаль: