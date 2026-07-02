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Ямаль и Кубарси — первая пара тинейджеров в старте сборной в плей-офф ЧМ со времён Пеле

Ямаль и Кубарси — первая пара тинейджеров в старте сборной в плей-офф ЧМ со времён Пеле
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Футболисты сборной Испании Ламин Ямаль и Пау Кубарси являются первой парой тинейджеров в стартовом составе одной команды в плей-офф чемпионата мира со времён Пеле и Жозе Альтафини в 1958 году за Бразилию в четвертьфинале мирового первенства с Уэльсом. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

18-летний Ямаль и 19-летний Кубарси вышли в основном составе «Фурия Роха» на матч с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'    

Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт 0:0.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026
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